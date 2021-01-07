Beşiktaş’ta bir şahıs çantasına taş doldurup denize atladı

-Sahilden görüntü

-Cenaze aracına alınışı

-röportaj

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( İSTANBUL )- Beşiktaş’ta denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı İSTANBUL



- Beşiktaş’ta sabaha karşı denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı. Beşiktaş Arnavutköy’de sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iddiaya göre bir vatandaş bazı eşyalarını atladığı noktaya bırakarak çantasına taş doldurup denize atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Ceset, sahil güvenlik ve deniz polisi tarafından karaya çıkartıldı.Doğan Şahin isimli orta yaşlı vatandaşın çantasına taş doldurarak denize atladığı öğrenilirken cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürüyor.



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