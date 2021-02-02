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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Beşiktaş’ta bir erkek denize atlayarak intihar etti

- Beşiktaş’ta bir erkek denize atlayarak intihar etti

Polisten görüntü

İntihar Kıyı Emniyeti Deniz Polisi Sahil Güvenlik Irak 

-Olay yerinden görüntü
-Ekiplerin cesedi araması
-Cesedin denizden çıkarılması
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş Bebek Sahili’nde bir erkek şahıs, deniz kenarına gelip kendini sulara bıraktı. İntihar eden adamın cesedi daha sonra denizden çıkarıldı. Olay, Beşiktaş Bebek Sahili’nde saat 15.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 63 yaşındaki Mustafa A. isimli erkek şahıs deniz kenarına gelerek önce bir süre yürüyüş yaptı. Daha sonra iddiaya göre sahil kenarına oturan adam bir süre sonra kendini denize bıraktı. Adam, Boğazdaki akıntının etkisiyle bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar 63 yaşındaki adamın hareketsiz bedenini fark edince hemen polise haber verdi. Bebek Sahili’ne gelen deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri hemen arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Mustafa A.’nın cansız bedeni Sarıyer Baltalimanı’ndan çıkarıldı. Ekipler tarafından karaya çıkarılan adamın cesedi ambulansla Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Cesedin daha sonra incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüleceği öğrenildi. “Hiç mücadele etmedi” Adamın atladıktan sonra hızlı bir şekilde sürüklendiğini söyleyen Uğur Karadeniz, “ Önce bir gemi yanaştı. Adamı kargaşayla indirdiler. Daha sonra adam yürüyerek gelip taşa oturdu. Taştan da kendini denize bıraktı. İntihar etti yani. Ben adamı gördüm. Altında siyah bir kadife pantolon vardı. Üstünde mor bir kazak vardı. Beyaz saçlıydı. Yaşlı bir adamdı. Atladıktan sonra süratli bir şekilde sürüklendi. Hiç mücadele etmedi. Biz direk deniz polisine haber verdik. Üstünden de bayağı yük gemisi geçti. Ondan sonra battı “ diye konuştu.
(AST-HK-
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