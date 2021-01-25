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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Beşiktaş’ta 3 kişiye saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı

Beşiktaş’ta 3 kişiye saldıran kağıt toplayıcısı yakalandı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Akalan Kamera Gesi Kağıt Toplayıcısı 


- Beşiktaş’ta 3 kişiye saldıran ve akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yakalandı. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen Rusya uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kağıt toplayıcısı yakalandı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceleyip Hasan Hüseyin Y. isimli şahsı arama çalışması başlatmıştı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda Hasan Hüseyin Y. İsimli şahıs yakalandı. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne götürülen zanlının yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. (ZA-
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