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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan’dan korona virüs denetimi

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan’dan korona virüs denetimi

Kaymakam ve beraberindeki ekibin restoran ve kafelerdeki denetlemesi

Allah Irak Masa Sandalye 

-Kaymakam Önder Bakan ile röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki restoranları ve kafeleri tek tek denetledi. Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan da bu bağlamda ilçedeki kafeterya ve restoranları dolaşarak denetlemelerde bulundu. Kaymakam Bakan’a Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Beşiktaş Zabıta Müdürü ve beraberindeki ekipler eşlik etti. Kaymakam Bakan, restoran ve kafelerdeki incelemelerinde işletmecilerle vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. “Güzellikte buluşmak dileğiyle” Önümüzdeki birkaç zaman diliminin çok önemli olduğunu ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, “Hala eksiklerimiz var ama bunları tamamlamak için gayret içindeyiz. Akşamları müşteri yoğunluğu fazla olduğu için denetimlerimizi gündüz yapıyoruz. İşletmeleri masa sandalye planlamaları konusunda uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde fiziki mesafeye çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu önümüzdeki birkaç zaman dilimini iyi ve tedbirli geçirmek lazım. Güzellikte buluşmak dileğiyle, İnşallah” dedi.
İlçedeki korona virüs denetlemelerinin devam edeceği öğrenildi.
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