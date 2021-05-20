Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasında romantik anlar

-Taraftarlardan ve kutlamalardan detaylar

-Evlilik teklif edilmesi

-Çiftin röportajı

-Genel görüntüler



( ÇANKIRI )- Çifte kupalı taraftardan unutulmaz evlilik teklifi ÇANKIRI



- Çankırı'da Sebahattin Pehlivanlı isimli genç, kız arkadaşı Melike Çelik'e, taraftarı olduğu Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında sürpriz evlilik teklifi yaptı. Süper Lig'de 2020/21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak sezonu çifte kupa ile tamamladı. Çankırı'da da Siyah Beyazlı ekibin taraftarları, şampiyonluk kutlamaları için bir araya gelerek konvoy düzenledi.

Anıt alanına gelen Beşiktaşlı taraftarlar, ellerindeki bayraklarla büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini sürdürdü. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlaması sırasında romantik anlar yaşandı. Beşiktaş taraftarlarından Sebahattin Pehlivanlı, kız arkadaşı Melike Çelik'e burada sürpriz evlilik teklifi yaptı. Arkadaşlarının "Benimle evlenir misin Ay ışığım" yazılı pankartı açtığı esnada Pehlivanlı da diz çökerek yüzüğü uzattı. Taraftarlar da 'evet desene' tezahüratları yaptı. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Melike Çelik, teklifi kabul etti. Mutlu ana tanık olan Siyah Beyazlı taraftarlar da uzun süre çifti alkışladı. Çok heyecanlı olduğunu dile getiren Sebahattin Pehlivanlı, "Ne desem boş, çok heyecanlıyım. Bütün hazırlıkları arkadaşlarla beraber yaptık. Gizli saklı tabii koşturmayla geçti. Sağ olsun başkanımızla beraber organize ettik bu işi. Bu şekilde oldu kısaca. Saklamak için epey bir uğraştık belli etmemek için. Bu şekilde belli etmeden yaptık. İnşallah bir ömür beraber yaşayacağız" dedi.

Melike Çelik ise, “Şu anda titriyorum. Hala ne hissettiğimi anlamış değilim. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim çok mutluyum” ifadelerini kullandı. (HÇ-KA

