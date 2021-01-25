- Beşiktaş’daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi

-Saldırganın yaklaşması

-Saldırması ve bıçaklaması

-Şahısların kaçması

-Kadını duvara sıkıştırması

-Defalarca bıçaklaması

-Şahsın kaçması

-FOTOĞRAF



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Beşiktaş’taki feci saldırıya ilgili zanlının kimliği tespit edildi. Polis ekipleri her yerde Hasan Hüseyin Y. zanlıyı arıyor. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen Rusya uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceldi. Kamera kayıtlarının ardından eşkali belli olan Hasan Hüseyin Y. isimli şahsı arama çalışmaları devam ediyor. (ZA-



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