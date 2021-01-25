Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Beşiktaş’daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi

- Beşiktaş’daki feci saldırıyı gerçekleştiren zanlının kimliği tespit edildi

Güvenlik kamerası

Hastane Kamera Gesi Saldırı 

-Saldırganın yaklaşması
-Saldırması ve bıçaklaması
-Şahısların kaçması
-Kadını duvara sıkıştırması
-Defalarca bıçaklaması
-Şahsın kaçması
-FOTOĞRAF

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Beşiktaş’taki feci saldırıya ilgili zanlının kimliği tespit edildi. Polis ekipleri her yerde Hasan Hüseyin Y. zanlıyı arıyor. Olay, dün saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir şahıs, yolda yürüyen Rusya uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ve Maxim M. isimli 3 kişiye henüz bilinmeyen nedenle saldırdı. Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceldi. Kamera kayıtlarının ardından eşkali belli olan Hasan Hüseyin Y. isimli şahsı arama çalışmaları devam ediyor. (ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı