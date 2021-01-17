Beşiktaş beyaza büründü

-Çatılar

-Kar manzarası

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Kar yağışı İstanbul’u beyaza bürüdü. Beyaz gelinliğini giyen Beşiktaş'ta oluşan kartpostallık manzara ve yollar havadan görüntülendi. İstanbul'un rakımı yüksek ilçelerinde gece boyunca etkili olan yağış sabahın ilk ışıklarında da hafif şekilde sürdü. Kentin birçok noktası yağan karla beyaza büründü. Kar bazı ilçelerde seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen Beşiktaş Levent’te oluşan kartpostallık görüntü havadan görüntülendi. Görüntülerde, seyrine doyulmayan manzara ve yollar görülüyor. Karın kapladığı çatıların beyaz örtü ile kaplandığı görülüyor.



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