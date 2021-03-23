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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Beşiktaş aşkını evinin duvarlarında sergiliyor

Beşiktaş aşkını evinin duvarlarında sergiliyor

--Zeki Perişan'ın evi detaylar

---Zeki Perişan ile yapılan röportaj

( İZMİR -ÖZEL)- Beşiktaş tutkusu biz kıza olan aşkıyla başladı İZMİR

- İzmir’in Dikili ilçesinde boyacılık mesleği ile uğraşan Zeki Perişan, Beşiktaş tutkusu sebebiyle evinin duvarlarını kartal figürleri ile donattı. İlçede Beşiktaş aşkı ile herkesin yakından tanıdığı Zeki Perişan'ın kiralık olarak ikamet ettiği evi görenlerin dikkatini çekiyor. Aynı zamanda iyi bir boya ustası olan Perişan, evin dış duvarlarını tamamen Beşiktaş figürleri ile süsledi. Sokaktan geçenlerin ilgisini çeken duvar resimleri ilgi odağı oldu. Beşiktaş tutkusu biz kıza olan aşkıyla başladı Beşiktaş sevgisini anlatan Zeki Perişan, "7-8 yaşlarında iken mahallemizde oynanan çift kale mahaller arası futbol karşılaşmasında bir kıza aşık oldum. Çocukluk aşkıydı bu. Kendimi ona göstermek için kızın abisinin Beşiktaşlı olmasından dolayı Beşiktaş taraftarı olmaya karar verdim ve abisinin mahalle takımında oynadım. Ona bir türlü açılamadım, hislerimi söyleyemedim. Daha sonra Almanya’ya göç eden kız ve ailesi bir daha Türkiye’ye dönmeyince, ondan bana kalan tek hatıra Beşiktaş oldu. Hani 'Beşiktaşk' diyorlar ya. Benimkisi de o hesap oldu. O tarihte sonrada Beşiktaşlı oldum. O kıza ailesine çok dua ediyorum. İyi ki beni Beşiktaşlı yaptılar." dedi.

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