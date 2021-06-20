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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Besihanede yangın çıktı, 8 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu

Besihanede yangın çıktı, 8 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu

Telef olan hayvanlardan görüntü

Barla Yangın Yeri Hayvan Elektrik Kontağı 

-yangın yerinden görüntü
-detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta bir besihanede çıkan yangında, alevlerin arasında kalan 8 büyükbaş ve 18 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Çok sayıda hayvan ise yanmaktan son anda kurtuldu.Edinilen bilgilere göre, Uşak’ta Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt kasabasında Arif Peker’e ait besihanede elektrik kontağına bağlı yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonrasında yangın söndürüldü. Meydana gelen yangında 8 büyükbaş, 18 küçükbaş hayvan yanarak telef olurken çok sayıda hayvan ise yanmaktan son anda ekipler tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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