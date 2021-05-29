Besicinin çabası işe yaramadı, elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu

-Ekiplerin direkte çalışma yapması

-Vatandaşlardan görüntü

-Ekiplerin incelemeleri

-Besici Hasan Akgün'ün açıklaması

-İlçe tarım müdürü Recep Bulut açıklaması

-Sürüdeki diğer koyun ve kuzulardan detaylar



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde elektrik tellerine değerek akıma kapılan 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Olay, sabah saatlerinde Doğanay Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce askerden gelen 22 yaşındaki Hasan Akgün, her sabah olduğu gibi erken saatlerde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkardı. Akgün’ün sürüsünde bulunan 60 hayvandan 15’i, dışarıda otladığı esnada gece boyunca etkili olan yağmur ve şimşekler nedeniyle kaçak akım oluşan elektrik direğine temas etti. Islak zeminin de etkisiyle sürüdeki 4 koyununun telef olduğunu fark eden Akgün, diğer hayvanları alandan uzaklaştırdı. Yapılan ihbarın ardından ekiplerce yapılan çalışmada kaçak elektrik akımı giderildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaptı. “Direkte kaçak varmış, elektrik çarptı” Elektrik direğinde kaçak olduğunu ve bunu geç fark ettiğini belirten besici Hasan Akgün, “Günlük geçtiğimiz, hayvanlarımızı otlattığımız yer burası. Bizim 60 koyunumuz var. Bu sabah da buradan geçerken 15 tanesini elektrik çarptığını anladım. Öbürlerinin yönünü çevirdim. 15’i zarar gördü, 4 tanesi de öldü. Direğin yanından geçerken dokunuyorlar, kaçak varmış direkte. Sonrasında da elektrik çarptı. Ardından da yetkililere haber verdim. Zararımız mevcut. Başka bir işle uğraşmıyorum, tek işim buydu. Zararımın karşılanması için de hakkımı savunacağım” ifadelerini kullandı. “Koyunlar akıma kapılarak telef olmuş” Bahşılı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde biliyorsunuz gece saatlerinde yoğun bir yağış meydana geldi. Bu yağışlarda da şimşek ve yıldırım olayları gerçekleşti. Bir direğe tekamül eden şimşek maalesef orada bir akım oluşturmuş. Sabah da koyunlarını otlatmaya gelen Hasan Akgün’ün koyunları maalesef akıma kapılarak 4 tanesi telef olmuş, 12 tanesi de kurtarılmıştır. Elimizden geldiğince İlçe Tarım Müdürlüğü olarak yardımda bulunacağız. Gerekli yerlere başvurularımızı yaparak yetiştiricimizin zarar görmemesini sağlayacağız” dedi.



