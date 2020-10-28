Besiciler yaylalarda son günlerini geçiriyor

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( ORDU - DRONE)- Kar yağması ile birlikte başlayacak zorlu yolculuk öncesi besiciler, hayvanlarını yaylada otlatmaya devam ediyor- Yılın 7 ayını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren besiciler, önlerine aldıkları sürüler ile köylerine dönüş yolunda günlük ortalama 20 kilometre yol alacak ORDU



- Ordu'da, ilkbahar aylarında yaylalara çıkan besiciler, havaların soğumasıyla birlikte alçak kesimlere dönmek için gün sayıyor. Büyükbaş hayvanların ayrıldığı ancak küçükbaş hayvanların otlatıldığı yaylalarda besiciler, ortalama bir ay daha duracaklarını, kar yağışı ile birlikte kış sezonuna başlayacaklarını ifade ediyor. Ordu'da ilkbahardan itibaren Altınordu, Mesudiye, Kabadüz, Aybastı, Korgan, Kumru ve Akkuş ilçelerindeki yaylalara çıkan sürü sahipleri 7-8 ay boyunca burada hayvanlarını besliyor. Yaz ayını bin ila 2 bin rakımlı yaylalarda, kimi zaman aileleriyle birlikte geçiren besiciler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla tekrar alçak kesimdeki köylere dönmek için gün sayıyor. Sürüleri ile birlikte günlük 30 ile 60 kilometre arasında evlerine dönüş yapacak olan besiciler, günde ortalama 20 kilometrelik bir mesafe yol alacak. “Otlarımız kurudu, erken dönüş yapabiliriz” 16 yaşındaki besici Mustafa Bahçıvan, yılın ortalama 7 ayını yaylalarda geçirdiğini ifade ederek, “Hayvancılıkta kış aylarında ise köylere iniyoruz ve orada devam ettiriyoruz. Bu sene otların kuruması nedeniyle göç erken olacak. Geçen yola göre yaklaşık bir ay var ama bu sene daha erken olacak gibi. İnşallah yağmur yağar ve havalar güzel giderse daha da fazla kalırız. Zaten çoğu insanlar, büyükbaş hayvanlarını götürdü, bizimkiler gibi kalabalık olanlar yaylalarda kaldı” dedi.

“Kar yağdığı zaman kimse burada kalmaz” Yaylalarda yaklaşık 50 yıldır besicilik yapan Vedat Çoban, mesleğin aileden geldiğini ifade ederek, geçinmek için hayvancılıkla uğraştıklarını aktardı. “Bizim göçlerimiz belki yarın olur, belki 20 gün sonra olur” diyen Çoban, “Kar yağdığı zaman kimse kalmaz burada. Durumlarımız iyi. Hayvancılık bizi biraz yoruyor. Bahar ve yaz aylarında burada, kışın ise köylerde kalıyoruz” diye konuştu.

Şenel Şen isimli besici de yüksek rakımlı yaylalarda kar yağana kadar beklediklerini ve sonrasında geri dönüş yoluna geçtiklerini ifade ederek, “Kar yağmazsa 20 gün daha kalırız. Hayvancılıkta durumlarımız iyi. Yaylada koyunlarımızı otlatıyoruz, 150 tane hayvanım var” şeklinde konuştu.

(SK



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