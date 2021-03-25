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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor

Besiciler koyunlarını kar altında yemliyor

-Kar altında beslenen küçükbaş hayvanlar

Yağan Hayvancılık Hayvan 

--lapa lapa yağan kar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'ın Çıldır ilçesinde yaşayan besiciler, karla kaplı ilçede zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor. Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri zorluyor. Ardahan'da küçükbaş hayvancılık merkezi olarak bilinen Çıldır ilçesinde besiciler, her gün hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor. Besiciler, lapa lapa yağan kara rağmen, küçük baş hayvanlarının yemleme işlemini açık alanda gerçekleştiriyor. (OY-
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