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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Besi damında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Besi damında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın yeri tepeden görüntü

Jandarma Geçmiş Olsun Yangın Yeri 

-İtfaiye araçları ve yanan besi damı
-İtfaiye erleri söndürme çalışmaları

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde besi damında çıkan yangın hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek Beldesi Gürağaç Mahallesinde Cüneyt Sönmez'e ait boş besi damında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında besi damının bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün de yangın yerine giderek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak itfaiye personellerinden yangını çıkış nedeni ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
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