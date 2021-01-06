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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Berlin sokaklarında sessizlik devam ediyor

- Berlin sokaklarında sessizlik devam ediyor

-Berlin’den detay görüntüler

( BERLİN ) BERLİN

Eziler Toplantı Alabalık Başkent Öğrenciler 


- Almanya’da Covid-19 kısıtlamalarının 31 Ocak’a uzatılması ile başkent Berlin sokaklarında sessizlik devam ediyor. Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede kısıtlamalar uzatıldı. Almanya’da artan vaka ve can kayıpları nedeni ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün 16 eyalet lideri ile yaptığı toplantı sonrası ülke genelinden uygulanan Covid-19 kısıtlamaların 31 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Kısıtlamalar kapsamında okullar ve anaokulları bu tarihe kadar kapalı kalacağı ve öğrencilerin uzaktan eğitime döneceği belirtildi. Başkent Berlin’de kısıtlamaların uzatılması ile sokaklardaki sessizlik devam ediyor. Çoğu işyerinin kapalı olması nedeniyle, normalde kalabalık olan cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehirde, kimi dükkanlar kepenklerini kapatırken, bazı işyerlerinin ise tamamen boşaltıldığı görüldü.
Şehirde, sadece yiyecek ve içecek satan işyerleri faaliyetlerini devam ediyor. Almanya’da ayrıca yüksek vaka sayısının görüldüğü bölgelere seyahat kısıtlaması getirildi.
100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık 200 yeni vakanın tespit edilmesi halinde bu bölgede ikamet edenler bulundukları yerleşim yerinden ancak 15 kilometre uzaklaşabilecekler. Geçerli bir nedeni olanlar bu kısıtlamada muaf tutulurken, günlük geziler ise yeterli bir gerekçe olarak kabul edilmeyecek. Almanya genelinde nüfusu 100 bin ve üzeri olan 70 bölgede haftalık 200 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Öte yandan Almanya’da toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647’ye, toplam can kaybı ise 36 bin 537’ye ulaştı.
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