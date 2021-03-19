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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
BERLİN - Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye Almanya'da liyakat nişanı verildi

BERLİN - Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye Almanya'da liyakat nişanı verildi

- Almanya Cumhurbaşkanı Frank - Walter Steinmeier'in konuşması - Liyakat nişanlarının takdimi - Prof. Dr. Uğur Şahin'in konuşması - Dr. Özlem Türeci’nin konuşmasıBERLİN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’ye Almanya 'da liyakat nişanı verildi.

Koronavirüs Teknoloji 

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