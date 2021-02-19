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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
BERLİN - Para nakil aracı kar maskeli 4 kişi tarafından soyuldu

BERLİN - Para nakil aracı kar maskeli 4 kişi tarafından soyuldu

- Soygun anı görüntüleriBERLİN (AA) – Almanya’nın başkenti Berlin ’de bir para nakil aracının, ATM'lere para konulacağı sırada kar maskeli 4 kişi tarafından soyulduğu bildirildi.
Berlin polisinin yaptığı açıklamaya göre, 37 ve 60 yaşındaki iki güvenlik görevlisi ATM’lere para koymak için kentin en işlek caddelerinden Kurfürstendamm Caddesi'ndeki bir bankanın önünde para kasalarını el arabasına yerleştirdi.Kasaların el arabasına konulduğu sırada bankanın önünde duran bir araçtan inen 4 kişi güvenlik görevlilerine saldırdı.Biber gazı kullanarak güvenlik görevlilerinden silahlarını alan soyguncular daha sonra para kasalarını otomobile yükleyerek olay yerinden kaçtı.Soygunda kullanılan araç daha sonra Schöneberg semtindeki Bessemer Caddesi’nde yanmış halde bulundu.Polis, soygun sırasında yaralanan güvenlik görevlilerinin hastanede tedavi gördüğünü aktararak olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
Olay sırasında çekilen görüntülerde turuncu çöpçü kıyafeti giyen ve kar maskeleri takan 4 soyguncunun para kasalarını bir çuvala doldurduktan sonra kaçtıkları görülüyor.

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