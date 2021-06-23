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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BERLİN - Libya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdi

BERLİN - Libya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdi

- Almanya Başbakanı Maas'ın açıklaması - Libya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş'un açıklaması - BM Genel Sekreterinin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun açıklamasıLibya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdiBERLİN (AA) - BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla gerçekleştirilen Libya konulu İkinci Berlin Konferansı sona erdi.Libya krizine siyasi çözüm bulmak amacıyla ilk olarak 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansın ikincisine, Libya'dan Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el - Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya ile ilgili ülkelerin dışişleri bakanları katıldı.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 16 ülke ve dört uluslararası kuruluştan temsilcilerin katıldığı konferansı, "başarılı" olarak değerlendirdi.Konferansın en önemli gündem maddelerini ülkede aralık ayında yapılması planlanan seçimler ile yabancı savaşçıların Libya'yı terk etmesi oluşturdu.Konferansın ardından 58 maddelik sonuç bildirgesi yayınlandı.

Savaş Savaşçı Dışişleri Bakanları Uluslararası Konferans 

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