BERLİN - Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı
- Katılımcı ülke temsilcilerinin gelişi - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklaması - ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklaması - Toplantıdan detaylar - BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklaması - Almanya Başbakanı Maas'ın açıklaması - Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin açıklamasıBERLİN (AA) - Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım