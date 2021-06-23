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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BERLİN - Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı

BERLİN - Libya konulu İkinci Berlin Konferansı başladı

- Katılımcı ülke temsilcilerinin gelişi - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in açıklaması - ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in açıklaması - Toplantıdan detaylar - BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklaması - Almanya Başbakanı Maas'ın açıklaması - Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin açıklamasıBERLİN (AA) - Libya konulu İkinci Berlin Konferansı, BM ve Almanya himayesinde Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla başladı.

Uluslararası 

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