BERLİN - İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
- Potsdamer Meydanı'nda toplanan protestoculardan görüntüler - Konuşmaların yapılması - Marşların çalınması - Bölgeye gelen güvenlik güçleriİsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları Berlin 'de protesto edildiBERLİN (AA) - Almanya'nın başkenti Berlin 'de, İsrail'in Mescid - i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.Filistinli derneklerce düzenlenen gösteride , İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için yaklaşık 100 kişi Potsdamer Meydanı'nda toplandı.Burada yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi - Gazze ablukasını kaldırın" yazılı döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.
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