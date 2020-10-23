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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Berlin'de Türk işletmeler 34 yıldır ilk kez kapılarını kilitledi

- Berlin'de Türk işletmeler 34 yıldır ilk kez kapılarını kilitledi

Lezzet Grill’deki çalışmalardan detay görüntüler

Salar Astronomi Tarım Barla Sonbahar 

-Lezzet Grill in sahibi Vesfettin Sezgin ile röportaj
-Melek pastanesindeki çalışmalardan detay görüntüler
-Melek pastanesi sahibi Ömer Bektaş ile röportaj

( BERLİN ) BERLİN

- Yeni tip korona virüs covid-19 salgını, bütün dünyayı ekonomik açıdan olumsuz etkilerken, Berlin’de bazı Türk işletmeleri açıldığı günden bu yana ilk kez kapılarını kilitlemek zorunda kaldı. Covid-19 salgınının bütün dünyada etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte alınan önlemler, ekonomik açıdan dünya çapında zincirleme bir tepkiye neden oldu. Almanya’da özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, pandemiden en fazla olumsuz etkilenen kuruluşlar arasında yer aldı. Başkent Berlin’de, özellikle gastronomi alanında faaliyet gösteren pek çok işletmeci, sonbaharla birlikte korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından yeni önlemler nedeniyle ayakta kalma savaşı veriyor. Öyle ki, şehirde 34 senedir aralıksız açık olan “Lezzet Grill” döner büfesi ve yine 33 senedir kapısını hiç kapatmayan “Melek” pastanesi, pandemi sürecinde tarihlerinde ilk kez kapılarını kilitlemek zorunda kaldı. “Kilidimiz yoktu ilk kez kapıya kilit taktırdık” Berlin’de 1986 senesinde açtığı döner büfesini ilk kez kapatmak zorunda kalan Vesfettin Sezgin, 34 senedir aralıksız her gün 24 saat açık olan büfesine kilit taktırmak zorunda kaldı. Alınan yeni önlemler gereği kapısını ilk kez kilitlemek zorunda kalan Sezgin, “Anahtarımız yoktu, korona nedeniyle anahtar yaptırmak zorunda kaldık. Tabi alışık olmadığımız için geçen hafta ilk anahtarımızı da kaybettik. Salgın hepimizi etkiledi, ayakta duracak halimiz kalmadı. İşimiz, kasalarımız baya düştü. 23.00’dan sonra kapatıyoruz ki biz zaten çoğunlukla akşamları iş yapıyoruz. 23:00‘ de bütün işyerleri kapamak zorunda kalınca hayat tamamen durdu” dedi.
Yapılan devlet yardımlarının da yetersiz olduğunu söyleyen Vesfettin Bey, “Koronanın başladığı ilk aylarda bir yardım yaptılar, ondan sonra yardım görmedik. Yapılan yardımlar da ancak üç aylık kiramızı karşıladı ya da karşılamadı, o kadar” ifadelerini kullandı. Çevresinde iflas edip kapanan işletmelerin olduğu bilgisini de veren Sezgin, böyle devam etmesi durumunda kendisinin de işyerini tamamen kapatma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.
Berlin senatosunun aldığı karar gereği, 10 Ekim’den bu yana şehirdeki bütün restoranlar, barlar, kafeler, büfeler saat 23:00 - 06:00 arasında kapalı kalmak zorunda. Bu kural özelikle gece iş yapan işletmeleri daha derinden etkiliyor. Esnaf kan ağlıyor Başkentte kapılarını ilk kez kilitlemek zorunda kalan işletmelerden birisi de 1987 senesinden beri faaliyette bulunan “Melek” pastanesi. Pandemi sürecinde ilk kez kepenkleri indirmek zorunda kaldıklarını açıklayan İşletmenin sahibi Ömer Bektaş, “Önceleri sadece kapıyı kilitledik. Fakat ışıkları yarım kapadığımızı gören müşteriler açık olduğumuzu zannedip kapıya vurmaya başlayınca kepenkleri de indirmek zorunda kaldık” dedi.
Covid-19 salgınından kendilerinin de olumsuz etkilendiklerini açıklayan Bektaş, yüzde 70 oranında gelir kaybı yaşadıklarını ifade etti.
Yapılan devlet yardımının yeterli olmadığını söyleyen Bektaş “İlk başlarda 15 bin euro yardım yapıldı ama bu miktar bizi kesinlikle tatmin etmiyor. Çünkü masraflarımız çok yüksek; üstelik müşteri potansiyeli çok düştü. Gelirlerimiz de ona göre yok” şeklinde konuştu.
Sokağındaki komşu esnafın kan ağladığını iddia eden Bektaş, çok sayıda kapanan işletme olduğunun da bilgisini verdi. Sokaktaki insan sayısı yüzde 22 azaldı Alınan yeni önlemler ve artan korona vakaları nedeniyle, federal istatistik dairesinin verilerine göre Berlin’de sokaklardaki insan sayısı yüzde 22 oranında azaldı. Başbakan Angela Merkel’in kısa süre önce “lütfen mümkün olduğunca evde kalın” çağrısının etkili olduğu düşünülüyor.
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