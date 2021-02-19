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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Berlin’de para nakil aracı soyuldu - Soygun anı kamerada

- Berlin’de para nakil aracı soyuldu - Soygun anı kamerada

-Soygun anından cep telefonu ile çekilmiş görüntüler

( BERLİN ) - Berlin’de para nakil aracı soyuldu- Soygun anı kamerada BERLİN

Biber Gazı Güvenlik Görevlisi Para Nakil Aracı Mobilya Mağazası Cep Telefonu 


- Almanya’nın başkenti Berlin’de bir para nakil aracı güpegündüz soyulurken, çevrede yaşayanlar soygun anını saniye saniye kaydetti.
Almanya’nın başkenti Berlin’de en işlek caddelerden Kurfürstendamm’da bir para nakil aracı, Vollksbank Bankası’na ait bankamatiğe para konulacağı sırada soyuldu. Çevrede yaşayanlar, soygun anını cep telefonları ile kaydetti.
Görüntülerde, turuncu renkte işçi tulumu giyen 4 soyguncunun, para nakil aracını durdurarak, güvenlik görevlilerini silah tehdidi ve biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra paraları nakil aracından kendi araçlarına aktardığı görülüyor. Soyguncular, caddeden geçen diğer araçlara ve otobüslere aldırmaksızın içi para dolu torbaları kendi araçlarına aktardıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Soyguncuların kullandığı aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken, 1’i ağır olmak üzere 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Berlin polis sözcüsü, kaçak soyguncuları arama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, “Olayın kısmen organize olduğunu düşünüyoruz. Failler, soygunu gerçekleştirirken acımasızca şiddet kullandı" dedi.
Berlin’de organize suç örgütleri için para nakil araçlarının kolay hedef haline gelirken, son aylarda para nakil araçlarına yönelik saldırılarda artış oldu. Kentte, 15 ve 17 Aralık tarihlerinde Schöneberg'de bulunan bir mobilya mağazasında ve Park Center Treptow alış veriş merkezinde para nakil araçlarına saldırılar düzenlenmişti.
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