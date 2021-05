- Berlin'de kafe ve restoranların dış alanları müşterilere açıldı

-Dışarıda oturan müşterilerden görüntüler

-İdris Dağdeviren ile röportaj

-Vedat Kaya ile röportaj

-Mustafa Aydın ile röportaj

-Haber, Görüntü : Mahmut Tosun - İHA/BERLİN



( BERLİN ) BERLİN



- Almanya’da korona virüs insidans oranının düşüş göstermesiyle başkent Berlin’de restoranlar, kafeler, çay bahçeleri dış alanlarına masa, sandalye koyarak müşterilerini kabul etmeye başladı.

Almanya genelinde korona virüs insidans değerlerinin istikrarlı bir şekilde 100’ün altına düşmesiyle, ülke genelinde bazı kısıtlamalar kaldırılmaya başlandı. Mart ayında Federal Hükümet ve eyalet başkanlarının birlikte aldığı kararlar gereği, yeni vaka sayılarının 5 gün üst üste 100’ün altında olduğu bölgeler, kısıtlamaları gevşetme yoluna gidiyor. Son dönemde ülke genelinde azalan vakalar sonucu Almanya’da pek çok eyalet salgın kısıtlamalarını esnetiyor. Bu doğrultuda başkent Berlin’de bugünden itibaren restoranlar, kafeler, çay bahçeleri dışarıya masa-sandalye koyabilecek ve dışarı servis yapabilecek. Mekânların içerisinde servis yasak Restoran, kafe izin şimdilik sadece aşı belgesi olanlar, 24 saat geçerli negatif hızlı test belgesi olanlar yararlanabiliyor. Yine son 6 ay içerisinde koronaya yakalanmış ve iyileşmiş olanlar da antikor geliştirmiş olacaklarından bu hizmetten yararlanabiliyor. Yine masaya oturmak isteyen müşteri cep telefonuna indireceği barkot okuyucuyla gittiği mekânda kaydını yaptırması gerekiyor. Bulaşma riskinin açık havada daha az olduğundan yola çıkılarak alınan kararlar gereği, şimdilik iki farklı aileden en fazla 5 kişi aynı masada oturabiliyor. Mekânların içerisinde servis ise kesinlikle yasak. Müşterilerin 2 saat kalmalarına izin veriliyor. Berlin halkından yoğun ilgi Restoran, kafe ve çay bahçelerinin dış mekanlarını kullanabildikleri için memnun olan Berlin’de yaşayanlar aşı, test gibi zorunluluklardan şikâyetçi. restoran çalışanı İdris Dağdeviren, uzun aradan sonra müşterilerine hizmet verebilecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



İlk gün itibarıyla çok sayıda rezervasyon aldıklarını dile getiren Dağdeviren, “Uzun bir zaman sonra dışarıda da olsa izin verildi, bazı şartlar altında. Müşterilerimizden yoğun ilgi var. Millet sıkıldı, kendini dışarı atmak istiyor. Dışarıda çay kahve içmek istiyor, yemek yemek istiyor” dedi.

Dışarıda oturma şartlarını da açıklayan Dağdeviren, iki farklı aileden en fazla 5 kişinin aynı masada oturabileceğini, 24 saat geçerli olan negatif hızlı testi ibraz eden müşterileri ya da aşı belgesi olanları müşteri olarak kabul edebileceklerini belirtti.

“Daha önce böyle bir şey yaşamadık” Müşteri Vedat Kaya ise, sabah erkenden kalkıp, dışarıda oturabilmenin keyfini yaşamak istediğini söyledi.



Daha önce böyle bir şey yaşanmadığı için zorluk çektiğini söyleyen Kaya, “Uzun bir 6 aylık süreden sonra dizlerimiz çürüdü artık dikile dikile. Alışkanlıklar var yıllardır, daha önce böyle bir şey yaşamadık. İnsanın alışkanlıkları gitti mi zor oluyor. Bugün de sabah erken kalkıp keyfini yaşamak istedik. Psikolojik olarak onun keyfini çıkaralım dedik” ifadelerini kullandı. Test ve aşı zorunluluğunun yorucu olduğuna da değinen Vedat Kaya, bir yerlerde oturabilmek için her gün yeniden test yaptırmanın zor olduğunu kaydetti.

Mustafa Aydın ise en kısa zamanda kapalı alanlarda da yemek yiyebilmeyi istediklerini söyledi.



Bir an önce normal bir hayata dönebilmeyi umduğunu dile getiren Aydın “Bizim için iyi oldu. Dışarılarda oturabilmeyi, bir şeyler yiyebilmeyi özledik. Ama dışarıda oturabilmek için test yaptırmak normal değil. Her yerde test isteniyor, berberde, orada, burada. İyi bir şey değil, zorluyor” dedi.

Berlin’de salgının başından bu yana 176 bin 753 kişinin korona virüse yakalandığı, 3 bin 422 kişi korona virüse bağlı hastalıklardan hayatını kaybetti. bildirildi.

Başkentte ilk aşısını olanların oranı yüzde 35,8 olarak kayda geçerken, iki aşıyı da vurulanların oranı yüzde 13,99 olarak belirlendi. Alınan kararlar gereği kentte insidans değerlerinin yine 100’ün üzerine çıkması halinde, gevşeme rafa kaldırılacak ve eski kısıtlamalar tekrar uygulanacak.