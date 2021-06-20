Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Berlin’de eğlence sektörü çalışanlarından su kanalı üzerinde partili protesto

- Berlin’de eğlence sektörü çalışanlarından su kanalı üzerinde partili protesto

-Kanal üzerindeki partiden görüntüler

( BERLİN ) BERLİN

Özgürlük Kapalı Alan Su Kanalı Yasaklar Sahil Güvenlik 


- Almanya’nın başkenti Berlin’de Covid-19 kısıtlamaları nedeni ile zor günler geçiren eğlence sektörü çalışanları Landwehrkanal üzerinde botlar, tekneler, kanolar ve benzeri araçlarla partili protesto düzenledi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Covid-19 kısıtlamaları nedeni ile zor günler geçiren eğlence sektörü çalışanları protesto düzenledi.
Başkentteki Landwehrkanal üzerinde botlar, tekneler, kanolar ve benzeri araçlarla bir araya gelen göstericiler, eğlence sektöründe uygulanan kısıtlamalara parti havasında düzenledikleri protesto ile tepki gösterdiler. “Hepimiz Aynı Bottayız” adıyla gerçekleştirilen protestoda, göstericiler eğlence sektörüne daha fazla özgürlük tanınmasını istedi. Yasakların bilimsel bir temeli olmadığını iddia eden göstericiler, eğlence sektöründeki yasakların bir an önce kaldırılmasını talep etti. Berlin’de kısıtlamaların gevşetilmesi ile sadece açık alanlarda en fazla 250 kişinin aşı veya negatif hızlı test şartlarıyla bir araya gelerek dans edebilmesine müsaade edilirken, kapalı alanlardaki danslı eğlenceler ise yasak. Protesto sırasında kanal kenarında güneşlenenlerin de eşlik ettiği gösteride, sahil güvenlik ekiplerinde güvenlik amacıyla hazır bulundu.
İlgili Foto Galeriler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlarİşte isim isim şehir şehir ihraç edilen memurlar
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Ege Denizinde Yasa Dışı GeçişlerEge Denizinde Yasa Dışı Geçişler
Samsunda Kimyasal TatbikatSamsunda Kimyasal Tatbikat
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement