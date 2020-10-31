- Berlin’de açılan yeni havalimanı taksiciler tarafından protesto edildi

--Erkan Özmen röportajı

--Zemzem Bişkin röportajı

--Özlem Dalkız röportajı

--Yeni havalimanına doğru yol alan taksilerden görüntüler

--Yeni Havalimanı BER önündeki protesto ve konuşmalardan görüntüler



( BERLİN ) BERLİN



- Almanya’nın başkenti Berlin’de açılan Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) ilk gününde taksiciler tarafından protesto edildi. Almanya’nın başkenti Berlin’de açılan Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) açıldığı ilk gün taksicilerin protestosuna neden oldu. Yeni havalimanından yolcu alamayacak olan Berlinli taksiciler, büyük bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Kasım ayı itibarıyla kapanacak olan Tegel Havalimanı’nda toplanan yaklaşık bin taksici zaman zaman otoyolu da kapatarak, yeni havalimanına kadar konvoy düzenledi.

Yeni kurala göre Brandenburg eyaleti sınırları içerisinde olan BER Havalimanı’na Berlinli taksiciler yolcu götürebilecek, ama dönüşte havalimanından Berlin’e yolcu alamayacak. Brandenburg plakalı taksiler ise istedikleri gibi havalimanı ve Berlin arasında yolcu alıp indirebilecek. Karar başkentte yaşayan Türkleri de yakından ilgilendiriyor, çünkü Berlinli taksicilerin yaklaşık yarısı Türklerden oluşuyor. Bunun büyük haksızlık olduğunu ve ekonomik olarak kendilerini olumsuz etkileyeceğini söyleyen Berlinli taksiciler, “Havalimanını kullanan yolcuların yüzde doksanından fazlası Berlinli ama biz Berlinli taksiciler onlara hizmet veremeyeceğiz. Bu büyük haksızlık” dedi.

21 senedir Berlin’de taksicilik yapan Erkan Özmen yaptığı açıklamada, tek istediklerinin Berlin'deki 7 bin 300 taksinin hepsinin yeni açılacak havalimanından müşteri alabilme hakkı olduğunu aktardı. Eski havalimanı Tegel’in kapanacak olmasıyla mevcut şartlarda büyük bir ekonomik kayıp yaşayacaklarını iddia eden Özmen, “Kendi havalimanımız kapanıyor. 24 saat içerisinde bu havaalanında günde 2-3 bin taksici geçiniyordu. Biz aynısını yeni havalimanında da istiyoruz. Bize sadece kurayla seçilen 300 taksiye oradan yolcu alma hakkı veriliyor. Diğer 7 bin taksi BER’den yolcu alamayacak” dedi.

“Berlin Çevre Senatörü, taksicileri bitirmek istiyor” Çevre ve Ulaşım Senatörü Regine Günther’in kasıtlı bir şekilde bu uygulamaya gittiğini iddia eden Özmen, “Yeni bir anlaşmanın yapılaması gerekir. Zaten bu havalimanına inecek yolcuların yüzde doksan dokuzu Berlin’e geliyor. Bizim senatörümüzün bunu bilerek yaptığına inanıyorum. İnsanları taksiden uzaklaştırıp, otobüslere, metroya yönlendirmek istiyor. Tamam anlıyorum tabiatı koruma adına yapıyor bunu ama tabiatı korurken de bu kadar insanı ekmeğinden etmeyelim” ifadelerini kullandı. “Sene sonunu çıkarır mıyım bilmiyorum” Berlin’in az sayıdaki Türk kadın taksicilerinden Zemzem Bişkin ise yaptığı açıklamada, yapılan haksızlıklar nedeniyle Berlin’de taksiciliğin yavaş yavaş bittiğini aktardı. Kendi taksisini kullanan Bişkin, sene sonunu çıkarıp çıkaramayacağından endişe ettiğini belirtti.

Devletin kendilerini sahipsiz bıraktığını ifade eden Zemzem Bişkin, “Berlin’de işler şu anda berbat. Berlin’de her şeyin dört dörtlük olduğunu söylüyorlar. Hayır arkadaşım burada dört dörtlük diye bir şey yok. Parayı veren düdüğü çalar kuralı burada geçiyor” dedi.

Berlin’de doğup büyüyen ve başkentte 3 senedir taksicilik yapan Özlem Dalkız ise yaptığı açıklamada, mevcut durum nedeniyle oldukça sıkıntılı olduklarını belirtti.

Zor şartlarda sıkıntılı bir süreç ve sınav sonrası taksicilik lisansı alabildiklerini ifade eden Dalkız, “Bu noktaya gelebilmek için baya uğraştık. Şimdi yeni havalimanından müşteri alamayacak olmamız büyük sıkıntı bizim için. Çünkü şu anda tek havalimanı o bakalım sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

Çoğunluğunu Türklerden oluşan yüzlerce taksi, polis eskortu eşliğinde konvoy oluşturarak yeni havalimanı BER’e doğru direksiyon salladı. Sadece 50 taksinin terminal binası önüne gelmesine izin verilirken, diğerleri araçlarını park yerinde bırakarak terminale kadar yürüdü. Göstericiler, terminal binasındaki eylemlerinde Senatör Günther’i protesto ederken, Berlin’in aleyhine olan anlaşma şartlarının değiştirilmesi talep etti.



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