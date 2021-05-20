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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BERLİN - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İsrail'i savundu

BERLİN - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İsrail'i savundu

- Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın konuşmasıBERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Orta Doğu'da son yılların en kötü şiddetinin yaşandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Maas, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, "Orta Doğu'da bugünlerde son yılların en kötü şiddeti yaşanıyor." ifadesini kullandı.Yaşanan şiddetin sorumlusunun Hamas olduğunu savunan Maas, "Kudüs ve Tel Aviv'deki insanlar sığınaklara gitmek zorunda kalıyor. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mescid - i Aksa'da yaşananlar, saldırıları haklı göstermez. İsrail, halkını koruma hakkına ve görevine sahiptir." diye konuştu.
Maas, gerilimin düşürülmesi için 3 aşamalı plan önerdiklerini aktararak, bunların Hamas'ın füze terörünü derhal durdurması, ateşkes anlaşması ile çatışmanın karmaşık nedenleri ele alınmadan İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan görüşmeler yapılamayacağı olduğunu ifade etti.
Ayrıca Maas, Almanya 'daki Yahudi karşıtlığına, kışkırtmalara ciddiyetle karşı çıkılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dera Çatışma İsrail Saldırı 

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