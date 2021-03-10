BERLİN - Almanya'da PKK tarafından kızı kaçırılan anne eylemini sürdürüyor
- Maide T'nin Başbakanlık önünde bekleyişinden detaylar - Pankart detayları - Maide T'nin açıklamasıBERLİN - Almanya 'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor. Berlin'de Başbakanlık binası önüne gelen Maide T. (sol 3) ve beraberindeki grup, burada gösteri düzenledi.
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