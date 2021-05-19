Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BERLİN - Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

BERLİN - Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

- Başbakanlık binası önündeki gösteriden detaylar - Maide T'nin başbakanlık binasına giriş yapan resmi araçlara seslenmesi - Maide T'nin açıklaması - Maide T'nin Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck ile görüşmesi - Maide T'nin Habeck ile görüşmesi sırasında ağlamasıBERLİN (AA) - Almanya 'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini sürdürdü. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.
Maide T, Alman makamlarının ilgisizliğinden yakınarak, "Bugüne kadar hiç bir Alman makamından derdin nedir konu nedir diye soran olmadı. Almanların PKK'lılara karşı uyguladıkları cezalar göstermelik. Ön kapıdan alıyorlar arka kapıdan salıyorlar. Hiç kimseyi kandıramazlar. Bu benim düşüncem. Sadece Türkiye'ye karşı işte bakın biz bir şeyler yapıyoruz gibi davranıyorlar. Onlar bu kadar destek vermese PKK bu kadar yol almazdı." dedi.
- Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck Maide T'yi dinlediÖte yandan Maide T'nin eylemi sırasında Başbakanlık önünde bulunan Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Robert Habeck ile de görüşerek kızının durumu hakkında bilgi verdi.Maide T'yi dinleyen Habeck, anneye iletişim bilgilerini vererek görüşme sözü verdi.

Başbakan Toplantı Bakanlık Terör Örgütü Başbakanlık 

İlgili Foto Galeriler
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu’Von Recklinghousen’ Hastası İsmail Karabulut Ameliyat Oldu
Yassıada İlk Kez Görüntülendi!Yassıada İlk Kez Görüntülendi!
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Erdal İnönü mezarı başında anıldıErdal İnönü mezarı başında anıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement