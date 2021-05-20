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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
BERLİN - Almanya’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi

BERLİN - Almanya’da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları protesto edildi

- Gösteri yürüyüşünden detaylar - Göstericilerin slogan atması - Bayrak ve pankart detayları - Göstericilerden Elissar el - Hammoud'un açıklaması - Göstericilerden Soleil Guy'ın açıklamasıBERLİN (AA) - Almanya ’nın başkenti Berlin’de İsrail’in Mescid - i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.Filistinli derneklerce düzenlenen eylemde, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilere dayanışma göstermek için binlerce kişi Alexander Meydanı’nda toplandı.Daha sonra Unter Linden Caddesi'nde yürüyüşe geçen göstericiler Wilhelm Caddesi’ne kadar yürüdü.Göstericiler, üzerinde "Filistin’e özgürlük", "Gazze, dünyanın en büyük hapishanesi - Gazze ablukasını kaldırın", "Bu antisemitizm değildir, Bu apartheid karşıtlığıdır, sömürgecilik karşıtlığıdır ve İşgalcilik karşıtlığıdır", "İsrail’in yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır" yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı.İsrail hükümeti aleyhine sloganların atıldığı eyleme çok sayıda Türk vatandaşı da katıldı.
Gösteriye katılan Elissar el - Hammoud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barıştan yana olduğu için bu gösteriye katıldığını belirterek, "Ne olursa olsun dünyada bunun için çaba sarf etmek lazım. Filistinli olsanız da olmazsanız da. Ben Filistinliyim ve ben halkımın artık acı çekmesini istemiyorum. Ailem yıllar önce sürgün edildi ve artık buna kimse katlanmak zorunda değil." dedi.
Avrupalı güçlerin de barış için çaba harcamasını isteyen Hammoud, "On yıllarca olan biteni inkar etmeyi, İsrail devletini desteklemeyi, finanse etmeyi ve oraya gönderdikleri silahlarla çocukları öldürmeyi bıraksınlar." değerlendirmesinde bulundu.16 yaşındaki Soleil Guy adlı gösterici de buraya Filistin’deki insani krizi ve İsrail’in şu an yaptığını protesto etmek için bu gösteriye geldiğini belirterek, "Ben insanları desteklemek için buradayım, çünkü onlar insandır ve ben insanların bir araya gelmelerinin ve önemli şeyler için mücadele edilmesinin zamanının geldiğine inanıyorum." diye konuştu.

Özgürlük Hapishane İnsani Kriz Uluslararası Hükümet 

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