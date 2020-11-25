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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BERLİN - Almanya’da başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

BERLİN - Almanya’da başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

- Başbakanlık kapısına çarpan araçtan detaylar - Aracın alandan ayrılması - Aracın üzerindeki yazılardan detaylarBERLİN (AA) – Almanya ’nın başkenti Berlin’de bir saldırgan, başbakanlık binasına saldırı girişimde bulundu.Bir araç bu sabah başbakanlık binasının ana kapsının demir barikatlarına çarptı. Saldırgana polis müdahale etti.Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında bakanlar kurulu toplantısı yapılıyordu.

Polis Müdahale Bakanlar Kurulu Toplantısı Bakanlar Kurulu Saldırı Başbakanlık 

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