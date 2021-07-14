Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu

Berivanların at sırtında zorlu yolculuğu

Berivanları çadıra gelmesi

Yağmur Erivan Gölgeli Yağan Hayvan 

-Koyunları sağması
-Berivanlar ile röp
-Berivanların at sırtında evlerine dönmesi

( VAN -ÖZEL)- Günde 2 kez sağım yapan berivanlar, yaylalarında kalıcı gölgelik istiyor VAN

- Van’ın Çatak ilçesinde hayatlarının büyük bir bölümünü hayvanlara bakarak geçiren berivanlar, her gün at sırtında kilometrelerce yol kat ederek koyunlarını sağabilmek için zorlu yolculuk yapıyor. Çatak ilçesi Bilgi Mahallesi’ne bağlı Koyunyarağı yaylasındaki sürülerin bulunduğu meralara at sırtında yolculuk eden berivanlar, 4 kilometrelik zorlu yolu güçlükle aşıyor. Merada hayvanlarını sağarak elde ettikleri sütleri bidonlara boşaltıp atlara yardımlaşarak yükleyen kadınlar, yeniden mahallenin yolunu tutuyor. "Yaylamıza kalıcı çadır istiyoruz" Yaylada koyun sağarken sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Berivanlar, derme çatma bir çadırın altında sağım yaptıklarını ifade ederek, “Bize kalıcı bir sağım alanı yapılmasını istiyoruz. Naylondan yaptığımız gölgelik, burası yüksek olduğundan dolayı sürekli rüzgarlı oluyor. Bu yüzden de yaptığımız naylon çadır yırtılıyor. Bir taraftan güneş, bir taraftan da yağan yağmurun altında çalışmak zorundayız. Bundan dolayı hasta oluyoruz. Durumumuz hiç hoş değil. Bazı yaylalara Van Orman İşletme Müdürlüğü tarafından örnek sabit gölgelik yapıldı. Bizde bu sabit gölgeliklerden yapılmasını istiyoruz” dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı