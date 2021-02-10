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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Berhan Şimşek sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada ifade verdi

Berhan Şimşek sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada ifade verdi

Berhan Şimşek’ten görüntüler

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-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- CHP eski milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında söylediği ‘vali militan, kaymakam militan’ sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 22’nci dönem milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında ‘vali militan, kaymakam militan’ demişti. Şimşek’in sözlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na avukatı ile birlikte gelen Şimşek, soruşturma kapsamında ifade verdi. Savcılığa ifade veren Şimşek, sonrasında adliyeden ayrıldı. “İfade, televizyonda konuştuklarımın aynısıdır” İfade vermesinin ardından adliye önünde açıklama yapan Şimşek, “Bir haber kanalında 22 Ocak’ta yapmış olduğumuz siyasi değerlendirmelerden dolayı basın savcılığı ifade için davet etti. Çünkü hemen hemen 81 ilin valilerinden, kaymakamlarından bir talep gelmiş. Dava açılmasını istediler. Vermiş olduğum ifade televizyon kanalında konuştuklarımın aynısıdır. Ben siyasileri, siyasilerin içinde bulunanları hem yurttaş hem vatandaş olarak, geçmiş dönemde vekillik yapmış, parti yöneticiliği yapmış, il başkanlığı yapmış bir insan olarak eleştirme hakkında sahibim. Sayın savcının nezaketine, dikkatine çok teşekkür ediyorum. Gerekli soruları sordular, gerekli bilgileri verdim” ifadelerini kullandı. (İD-BA-Y)
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