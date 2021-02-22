Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bergama’da trafik kazası: 4 Yaralı

Bergama’da trafik kazası: 4 Yaralı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ.

( İZMİR ) İZMİR

Hastane Trafik Kazası 


- İzmir’in Bergama İlçesinde meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza akşam saatlerinde Bergama- İzmir Karayolu üzeri Yalnızev Köyü yol ayrımında meydana geldi. Bergama’dan İzmir istikametine giden ve F.F.’nin kullandığı 35 N 1455 plakalı araç Yalnızev köyü yol ayrımında yolun karşısına geçmek isteyen ve T.E’ nin kullandığı 35 ALL 355 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada araçların içerisinde bulunan F.F. , T.E, H.D. ve N.F çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Sağlık Ekipleri tarafından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bergama İlçe Jandarma Ekipleri kaza sonrası geniş çaplı araştırma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı