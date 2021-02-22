Bergama’da trafik kazası: 4 Yaralı



- İzmir’in Bergama İlçesinde meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza akşam saatlerinde Bergama- İzmir Karayolu üzeri Yalnızev Köyü yol ayrımında meydana geldi. Bergama’dan İzmir istikametine giden ve F.F.’nin kullandığı 35 N 1455 plakalı araç Yalnızev köyü yol ayrımında yolun karşısına geçmek isteyen ve T.E’ nin kullandığı 35 ALL 355 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada araçların içerisinde bulunan F.F. , T.E, H.D. ve N.F çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen Sağlık Ekipleri tarafından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bergama İlçe Jandarma Ekipleri kaza sonrası geniş çaplı araştırma başlattı.



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