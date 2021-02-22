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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bergama’da bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

- Bergama’da bir apartman dairesinde çıkan yangın korkuttu

Yangın anından görüntü

Polis Uttu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-Çevrede toplanan vatandaşlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Apartmanda başka bir dairede yaşayan vatandaşın tepkisi

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Bergama ilçesinde bir binanın dördüncü katında çıkan yangın paniğe neden olurken alevlerin sardığı evde eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangın, Ertuğrul Mahallesi 2. Bağlar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Saat 18.00 sularında bir apartmanın dördüncü katında bulunan F.D isimli kişiye ait dairede yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangın paniğe sebep olurken, dumanlar kısa sürede evin çevresini sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar verdi. Polis ekipleri, apartmanda bulunan daireleri güvenlik amacıyla boşaltırken, apartman çevresinde güvenlik önlemleri aldı. İhbar üzerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında yaralanma can kaybı veya yangının çıktığı evde bazı eşyalar kullanılamaz hala geldi. Yangın esnasında apartmanın ikinci katında oturan bir kadın ise balkona çıktığı anda dördüncü kattan alevlerin yükseldiğini görünce şaşırarak, "Bu evi yakacak dedim ben" diye tepki verdi. (SY-
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