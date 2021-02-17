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( İZMİR ) - Bergama beyaza büründü İZMİR



- İzmir’in Bergama ilçesinin kuzeyinde yer alan Katrancı Mahallesi'nde, yoğun kar yağışıyla birlikte bölgede kar kalınlığı yer yer 45 santimetreye ulaştı. Bergama’nın 35 kilometre kuzeyinde yer alan Katrancı Mahallesi'nde, iki gündür yağan kar yağışı bölgeyi beyaza bürüdü. Bölgede yer yer kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, fırtınayla beraber etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan, Bergama’nın Balıkesir’e komşu; Katrancı, Gültepe, Karalar, Halilağalar ve Yukarı Sınırada mahallelerinde iki gün önce başlayan kar yağışıyla Bergama Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, zaman zaman kapanan yolları kar küreme araçlarıyla açarken, bölgede tuzlama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. (SE-HG-



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