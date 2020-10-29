- Berde’ye ateş açan Ermenistan’a ait hedefler imha edildi

- Azerbaycan'ın Berde kentine ateş açan Ermenistan’a ait hedefler imha edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’ın Berde kentine ateş açan Ermenistan’a ait askeri araçların imha edildiği belirtildi. Bakanlık operasyonlarda ilişkin görüntüleri paylaştı.
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