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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Berde ve Terter kentlerini hedef alan 2 “Smerch” roketatar sistemi yok edildi

- Berde ve Terter kentlerini hedef alan 2 “Smerch” roketatar sistemi yok edildi

sistemlerin yok edilmesine ilişkin

Saldırı 

-Detay

( BAKÜ ) BAKÜ

- Ermenistan'ın Berde ve Terter kentlerinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği 2 “Smerch” çok namlulu roketatar sistemi yok edildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan'ın, Berde kentinde sivilleri hedef alarak saldırı düzenlediği 2 “Smerch” çok namlulu roketatar sisteminin yerel saatle 12.55 ve 14.18’de Azerbaycan ordusu tarafından yok edildiği aktarıldı. Bakanlık operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı.
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