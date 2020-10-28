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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Berde’deki hain saldırıda can verenler toprağa verildi - Gözyaşları sel oldu

- Berde’deki hain saldırıda can verenler toprağa verildi - Gözyaşları sel oldu

Cenaze töreni

Roketli Saldırı Hain Saldırı Cenaze Namazı Köy Mezarlığı Saldırı 

-Mezarlık
-Naaşın evden çıkarılışı
-Detay

( BERDE ) - Berde’deki hain saldırıda can verenler toprağa verildi- Gözyaşları sel oldu BERDE

- Ermenistan'ın roketle vurduğu Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyü'ndeki saldırıda hayatını kaybeden 1’i çocuk 4 kişi son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ermenistan ve Azerbaycan, ABD’nin önderliğinde yapılan görüşmelerde, Moskova’daki kararlara mutabık kalmak üzere 26 Ekim saat 08.00’de yürürlüğe girmek üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı 3’üncü kez insani ateşkes kararı alınmıştı. Ermenistan ordusu, ateşkesin üzerinden saat geçmeden Azerbaycan'ın Terter kentine roketlerle ateş açarak sivil yerleşim yerlerini hedef almıştı. Ermenistan ordusu varılan 3’üncü ateşkesi ihlal etmesinin 2’inci gününde Berde kentine gerçekleştirdiği roketli saldırı sonucu 1'i çocuk 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında 3 çocuğun bulunduğu toplamda 13 kişi ise yaralandı. Berde’deki saldırıda hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu İskenderova’nın cansız bedeni sabah saatlerinde hastane morgundan evine getirildi.
7 yaşındaki çocuğun cansız bedeni evden çıkarılırken göz yaşları sel oldu aktı. Acı dolu baba Rövşen İskenderov ayakta durmakta güçlük çekerken komşuları destekte bulundu. İskenderova evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Karayusuflu köy mezarlığına defnedildi. Aysu İskenderova’nın mezarına güller dikildi, Azerbaycan bayrağı konuldu. Düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

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