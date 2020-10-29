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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Berde’deki füze saldırısına klinikte yakalanan diş doktoru, korku dolu dakikaları anlattı

- Berde’deki füze saldırısına klinikte yakalanan diş doktoru, korku dolu dakikaları anlattı

Yerle bir olan iş yeri

Akalan Patlama Sesi Diş Doktoru İşgal Saldırı 

-Klinikten detay
-Röportaj
-Detay

( BERDE ) BERDE

- İşgalci Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği füzeli saldırısında 21 sivil hayatını kaybederken 71 sivil yaralandı. Kentte birçok iş yerinde hasar meydana gelirken, bazı vatandaşlar da saldırıya iş yerinde yakalandı. Füze saldırısına özel kliniğinde yakalanan diş doktoru o korku dolu dakikaları anlattı. Doktor Arif Mikayılov, “Bir anda çok şiddetli bir ses duydum. Güçlü bir patlama oldu. Güvenli odaya sığındık. Odadan çıktığımızda kliniğimizin yerle bir olduğunu gördük” dedi.
İşgalci Ermenistan'ın ordusunun Azerbaycan'a yönelik saldırıları sürüyor. Dünyanın gözü önünde sivilleri hedef alan Ermeni güçleri, bu kez Berde kentine birden fazla roket atarak füze saldırısında bulundu. Dağlık Karabağ'dan Berde kentine fırlatılan roketler ve füze, çok sayıda iş yerini yerle bir etti. Kente düzenlenen sarıda 21 sivil hayatını kaybederken 71 vatandaş da yaralandı. Füze saldırısına bazı vatandaşlarda iş yerlerinde yakalandı. İş yerinde kimi vatandaşlar hazırlıksız yakalanarak yaralanırken bazı vatandaşlarda sığınaklara saklanarak yara almadan kurtuldu. Saldırıya özel kliniğinde hastasını tedavi ederken yakalanan Doktor Arif Mikayılov, o korku dakikaları İhlas Haber Ajansına anlattı. “Büyük patlama sonrası iş yerimiz yerle bir oldu” Berde kentine düzenlenen füze saldırı sırasında hastasını tedavi ettiğini belirten Doktor Arif Mikayılov,”Bir anda çok şiddetli bir ses duydum. Güçlü bir patlama oldu. İlk patlama bizden uzakta gerçekleşti. İlk patlamanın sesini duyduktan sonra tedaviyi yarıda bırakarak muayene odasından çıktık. Hızlıca kliniğin arka taraftaki güvenli odaya geçtikten hemen sonra çok büyük bir patlama sesi daha geldi. Ortalık sakinleşince odadan çıktık. Baktığımızda kliniğimiz yerle bir oldu. Klinik önünde bulunan aracımızda da büyük maddi hasar meydana geldi” diye konuştu.

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