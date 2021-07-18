Berberlerin bayram yoğunluğu

-Berberler ve tıraş olan vatandaşlar

-Dükkanda sıra bekleyen müşteriler

-Dükkan işletmecisi Erkan tetik röp

-Dükkan işletmecisi Ender Kemal röp.

-Tıraş olan müşteri Yunushan Karaaslan röp.

-detay



( SAKARYA -ÖZEL)- "Bayram yoğunluğu yaklaşık 10 gün önceden başladı" SAKARYA



- Sakarya'da Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşayan berberler geç saatlere kadar mesai yapıyor. Bazı berberler ise günler öncesinde alınan randevu dışında müşteri kabul etmiyor.Sakarya’da Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte berber ve kuaförlerde yoğunluk başladı.

Berber ve kuaförler yoğunluğa yetişebilmek için gece geç saatlere kadar hizmet veriyor. Her bayram öncesinde iş yoğunluğu yaşayan berberlerin bu bayram öncesinde de yüzleri gülüyor. Yoğunluk yaşayan bazı berberler ise virüs sebebiyle randevu sistemiyle çalışıyor. Tıraş olacak vatandaşlar dört gün, hatta 1 hafta öncesinden randevu alıyor. Bayram öncesi müşterilerinin sayısının arttığını dile getiren berberler ve kuaförler gece geç saatlere kadar yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi."Randevuyu 1 hafta önceden aldık"1 hafta önceden randevu alarak tıraş olmaya gelen Yunushan Karaaslan, "Bayram dolayısıyla yoğunluk var ve biz de bir hafta önceden randevu alarak tıraş olmaya geldik. Pandemi gibi sıkıntılı bir süreç ve kurallara uyuluyor. Geçtiğimiz cumartesi gününden arayarak randevumu oluşturdum, yoğunluk olacağını biliyordum herkesin de böyle yapmasını dilerim" dedi.

"18 saattir çalışıyoruz"Berber dükkanının işletme sahibi olan Ender Kemal, "Geçirdiğimiz bu zorlu günlere rağmen pandemi kurallarını aşmadan 4 koltuklu dükkanımızda 2 koltuk çalışarak geç saatlere kadar müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Randevulu çalışıyoruz, bizleri arayarak randevu almaları gerekiyor. Randevu alan müşteriler de tek tek geliyorlar çünkü bekleme koltuklarında sadece 2 kişi oturabilir ve tıraş olurken de 2 kişi tıraş olabilir. Biz bu kuralları elimizden geldiğince çiğnemeden müşterilerimize sağlıklı bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Gece geç saatlere kadar da dükkandayız, yaklaşık 18 saattir çalışıyoruz. Evimize giderek 2-3 saat dinlendik ve tekrardan sabahın erken saatlerinde dükkanımızı açtık. Bayram yoğunluğu sebebiyle müşterilerimize 15 gün önceden randevu vermeye başladık. 15 gün önceden randevu alan müşterimiz bugün tıraş oluyor. Elimizden geldiği kadar ve müşterileri kırmadan arife gününe kadar da bu randevuları eritmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"2-3 gece daha dükkanda kalmaya niyetimiz var"Çırak olarak girdiği dükkanda işletmecilik yapan Erkan Tetik ise pandemi kurallarına uyduklarını ve randevu sistemiyle çalıştıklarını belirterek, "2003 yılında burada çırak olarak işe başladım, şimdi ise dükkan sahibi olarak işletmecilik yapıyorum. Pandemiden dolayı bazı problemlerimiz oldu, dükkanı kapattık. Şu anda da pandemi kurallarına göre hareket ediyoruz. 4-5 koltuktan 2 koltuğa düştük sosyal mesafe kurallarına uymaya çalışıyoruz. Bayram yoğunluğu yaklaşık 10 gün önceden başladı ve geçen hafta randevuları almaya başladık. Şu anda devam ediyoruz, muhtemelen 2-3 gece daha dükkanda kalmaya niyetimiz var gibi gözüküyor. Müşterilerimizi yarım göndermek istemiyoruz, bırakmak istemiyoruz ve mümkün olduğu kadarıyla da geri çevirmemeye çalışıyoruz. Tabi randevu usulüyle çalıştığımız için de biraz da rahatlık oluyor" ifadelerini kullandı.

