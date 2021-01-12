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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Berberdeki gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynayanlara polis baskını

Berberdeki gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynayanlara polis baskını

İçerde bulunan şahıslar detay

Polis Polis Baskını 

-Dernek dış görüntü
-Berber dıştan görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da dernek çatısı altında kumar oynayan 16 kişiye 50 bin 400 lira ceza kesildi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan dernek lokalinde kumar oynayan şahıslara yönelik baskın düzenlendi.
Dernek lokalinin girişinin yandaki berber dükkanından olması ekipleri şaşkına çevirdi. Berberden girerek kumar oynayan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira ceza kesildi.
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