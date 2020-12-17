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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Berber dükkanında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Berber dükkanında silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olay yeri inceleme polislerinden görüntüler

Polis Silahlı Kavga Gesi Ağır Yaralı 

-Boş kovanlardan görüntüler
-Olay yeri inceleme polislerinin delil çalışmalarından detay görüntüler
-Boş kovandan görüntüler
-Berber dükkanı önünden genel ve detay görüntüler
-Olayda kullanılan silahların görüntüsü
-Polisin silah üzerinde inceleme yaparken görüntüsü
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da berber dükkanın sahibi ile bir kişi arasında çıkan silahlı kavgada iş yeri sahibi karnından, bacağından ve kasık bölgesinden tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Olay, saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, berber dükkanı sahibi Tahsin Bademci (36), iş yerinde bulunan Volkan G. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bademci ve Volkan G. tabancalarla birbirlerine karşılıklı ateş etmeye başladı.
Açılan ateşler sonucunda, Bademci karnından, bacağından ve kasık bölgesinden yaralanıp kanlar içerisinde yere yığıldı. Olaydan yara almadan kurtulan Volkan G. bir arabaya binerek izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşlar Bademci kendi imkanlarıyla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırm Balcalı Hastanesine kaldırdı. Bademci’nin durumunun ağır olduğunu öğrenildi. Olayda kullanılan iki tabancada ve boş kovanlarda polis delil çalışması yaptı. Ardından tabancalar ve boş kovanlar detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarında devam ediyor. (CNK-
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