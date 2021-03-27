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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Berat Kandili'nde eller semaya açıldı

Berat Kandili'nde eller semaya açıldı

ilahiler okunup, salavatlar getirilmesi

Kandil Irak 

-dua edilmesi
-cemaat detay
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da Berat Kandili nedeniyle pandemi tedbirleri kapsamında camileri gelen vatandaşlar dualarla geceyi idrak etti.Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar korona virüs (Covid-19) tedbirlerini dikkate alarak camileri boş bırakmadı. Camilere gelen vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde ibadetlerini yaptı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede ilahiler okunup, salavatlar getirildi.
Sait Koç Camii’nde kandil programının ardından İl Müftüsü Selami Aydın dua etti. Duanın ardından namaz kılındı.
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