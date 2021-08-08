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Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada

Benzinlikte havai fişek atan şehir magandaları kamerada

Havai fişek atıldığı anlardan vatandaş görüntüsü

( İSTANBUL ) - (ÖZEL)- Eğlenmek için benzinlikte havai fişek attılar İSTANBUL

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- Esenyurt’ta şehir magandalarının havai fişekli eğlencesi yürekleri ağıza getirdi. Bir benzin istasyonunda eğlenmeye çalışan şahıslar yaşanabilecek tehlikeye aldırmadan istasyonun içinde havai fişek patlattı. Yaşanan o korku dolu anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Şehitler Mahallesi'nde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Benzinliğe gelen bir grup şahıs, etraftaki vatandaşlara ve yaşanılabilecek tehlikelere aldırmaksızın benzinlikte havai fişek patlattı. Şehir magandalarının yürekleri ağıza getiren eğlencesi çevredeki vatandaşlara büyük korku yaşatırken şahıslar ise bir süre sonra olaysız bir şekilde benzinlikten ayrıldı. Benzin istasyonu içerisindeki o umursamaz eğlence anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. (HP-Sİ-
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