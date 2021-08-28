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Benzinliğe dönen araca arkadan gelen araç çarptı: 5 yaralı
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Benzinliğe dönen araca arkadan gelen araç çarptı: 5 yaralı

Benzinliğe dönen araca arkadan gelen araç çarptı: 5 yaralı

Kaza yerinden genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Hastane Jandarma Gözyaşı Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan araçlardan görüntüler,
-Polis ve jandarma ekiplerine görüntüler,
-Kazazedelerin yol kenarında gözyaşı dökmesi,
-Genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) - Kazazedeler, olayın şokuyla gözyaşı döktü GAZİANTEP

- Gaziantep'te karayolu üzerindeki benzinliğe girmek isteyen bir araca, arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay sonrası bazı kazazedeler ise yol kenarında gözyaşı döktü. Kaza, akşam saatlerine doğru Kilis Gaziantep karayolu Halep Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kilis istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve yolun solundaki benzinliğe dönüş yapmak isteyen İbrahim P. kontrolündeki 01 ENU 67 plakalı Fiat marka otomobile, arkadan gelen Mahli A. idaresindeki 79 AR 405 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de yol kenarına savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar olay yerine yardıma koşarken, 112 Sağlık, polis ve jandarma ekiplerine de bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Fiat marka aracın içinde bulunan kadın ve çocuklar ise olayın şokuyla gözyaşı döktü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-AŞ-Y) (SVY-
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