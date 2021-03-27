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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Benzinle sobayı yakmak istedi, evi küle döndü: 2 yaralı

Benzinle sobayı yakmak istedi, evi küle döndü: 2 yaralı

Evin yanarken görüntüsü

Şili Benzin 

-İtfaiyenin söndürme çalışması
-Mahalleden detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da sobayı yakmak için dökülen benzinin parlaması sonucu bir ev küle döndü. Evde yaşayan 3 kişilik aile çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Torba Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan E. (38) evde sobayı yakmak için benzin döktü. Bu sırada benzin parladı ve yangın çıktı. Olay esnasında evde kendisiyle birlikte, eşi Hanım E.(23) ve çocuğu Barış E. (4) bulunuyordu.Çıkan yangından kaçmak için balkona sığınan aile gelen itfaiye ekiplerince uzatılan merdivenle kurtarıldı. İki kolu, yüzü ve boynunda yanık oluşan Hasan E. ve yüz kısmında yanık oluşan Hanım E. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Barış. E. ise olayı yara almadan atlattı.Yangında evde bulunan eşyalar küle döndü. Ev kullanılamaz hale geldi. O anlar mahallede de panik oluşturdu. Ev itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
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