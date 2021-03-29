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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü

Benzin yüklü tanker yangınında faciadan dönüldü

Alevler içindeki aracın görüntüsü

Bild Motorin Yakıt Tankı Tanker Yangını Benzin 

-Yangında küle dönmüş araçtan görüntü
-İtfaiyenin soğutma çalışmaları
-Araçların karayolunda tek şeritten ilerlemesi

( ADIYAMAN )- Alevlerin geceyi aydınlattığı yangında alevler tanka ulaşmadan söndürüldü ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde benzin ve motorin yüklü tankerin motor kısmında başlayan yangın yakıt tankına ulaşmadan söndürülerek olası bir faciadan dönüldü. Olay, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Pazarcık Karayolunun 19. Kilometresinde meydana geldi. Pazarcık’tan Gölbaşı istikametin ilerleyen Mehmet Zeki Karaca’nın kullandığı 23 AJ 273 plakalı benzin ve motorin yüklü tankerin ön kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı yolun sağına çekti. Yangın tüpünü almak istediği esnada dumanların yerini alev aldı. Yangın tüpüyle yangını söndüremeyeceğini anlayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile alevler yakıt tankına sıçramadan söndürüldü. Yangında aracın ön kısmı tamamen yanarken, aracın tank kısmı dışındaki kısımları küle döndü. Yakıt tankına alevlerin ulaşmaması olası bir facianın önüne geçti. Yangın nedeniyle trafik akışının durdurulduğu karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından karayolu trafiğe açılarak tek şeritten ulaşım sağlandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (KA)
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