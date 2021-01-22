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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Benzin istasyonunun yanında korkutan yangın

Benzin istasyonunun yanında korkutan yangın

Yangının çekilmesi

Benzin İstasyonu Benzin Polis Ekipleri Yangına Müdahale Sanayi Sitesi 

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi
-Vatandaşların çekilmesi
-Alevlerin çekilmesi
-Detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu'da benzin istasyonunun yanında çıkan yangın, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 6 iş yerinin bağlı olduğu çatı kullanılamaz hale geldi. Yangın, eski sanayi sitesindeki 6 iş yerinin bağlı olduğu çatıda meydana geldi. Yanıcı maddeler sebebiyle yangın çıkan çatıda, alevler kısa sürede etrafı kapladı. İhbar üzerine yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının hemen bitişiğinde bulunan benzin istasyonunun yanında çıkması, çevrede büyük paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını diğer iş yerlerine ve benzin istasyonuna sıçramadan söndürerek, kontrol altına aldı. İş yerlerinde maddi hasar oluşurken, çatı ise kullanılamaz hale geldi. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangında olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. (Vİ-HFV-
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