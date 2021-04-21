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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Benzin istasyonunda doğum telaşı kamerada...Hastaneye yetişemeyen kadın benzin istasyonunda doğum yaptı

Benzin istasyonunda doğum telaşı kamerada...Hastaneye yetişemeyen kadın benzin istasyonunda doğum yaptı

Güvenlik kamerası

Sezaryen Doğum Güvenlik Kamerası Doğum Sancısı Benzin İstasyonu Sağlık Ekipleri 

-Vatandaş ile röp.
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Benzin istasyonunda doğum telaşı: Hastaneye yetişemedi, istasyon çalışanları seferber oldu İSTANBUL

- Sultanbeyli’de bir vatandaş doğum sancısı çeken eşini hastaneye yetiştiremeyince aracını benzin istasyonuna çekerek çalışanlardan yardım istedi. İstasyon çalışanı bir kadın, sancılar içerisinde kıvranan genç kadının doğumunu gerçekleştirdi. Benzin istasyonunda sağlıkla dünyaya gelen bebeğe, kendisini doğurtan istasyon çalışanının ismi verildi.
Yaşanan doğum anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Turan isimli vatandaş hamile eşi Lela Turan’ın doğum sancılarının başlaması üzerine Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Hastanede sezaryen doğum yapılamayacağı cevabını alan Turan, eşini özel hastaneye yetiştirmek üzere aracıyla yola çıktı. Turan aracıyla hastaneye doğru seyir halindeyken, eşi Lela Turan’ın sancılarının artması üzerine yol üzerindeki bir benzin istasyonuna girerek, çalışanlardan yardım istedi. Benzin istasyonu personellerinden Melek isimli çalışan, araç içerisinde bulunan ve doğum sancıları çeken genç kadına müdahale ederek, doğumu gerçekleştirdi. Doğum sonrası olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından genç anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Lela ve Gürkan Turan çifti, bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesini sağlayan istasyon çalışanı Melek isimli personelin adını bebeklerine verdi. Hastanede kontrolleri gerçekleştirilen anne Lela Gürkan ile bebek Linda Melek’in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan o anlar ise benzin istasyonuna ait güvenlik kamerasına yansıdı. “Sonu mutlu bitti” O sırada benzin istasyonunda bulunan Doruk Bilaloğlu isimli vatandaş, “Ben o esnada yakıt alıyordum. Benzinliğe hızla bir araba giriş yaptı. Araçtan inen adam panik halindeydi. Meğerse eşi doğum yapıyormuş. Benzinlikteki arkadaşlar yardımcı oldular. Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Baba sanırım hastaneye gidemediği için paniklemişti. Bizim içinde çok ilginç bir an oldu. Sonuçta çok yaşanan bir durum değil. Her şeye rağmen sonu mutlu bitti” diye konuştu.

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