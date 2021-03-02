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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Benzin döküp ekmek teknesini böyle yaktı

- Benzin döküp ekmek teknesini böyle yaktı

Olay anı cep telefonu kamerası görüntüleri

( AFYON KARAHİSAR)- Belediyeden yardım talebi karşılık göremeyince motosikletini ve ekmek satmak için arkasına bağladığı sepetini yaktı- Etrafa küfürler savuran, bıçakla kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı polis güçlükle sakinleştirmek gözaltına aldı- Afyonkarahisar Belediye binası önünde hareketli dakikalar AFYON KARAHİSAR

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- Afyonkarahisar’da, üzerinde ekmek satarak geçimini sağladığı arızalı motosikletinin yaptırılması için belediyeden yardım isteyen, ancak talebine karşılık bulamadığını belirten şahıs, öfkelenerek motosikletini ve ekmek satmak için arkasına bağladığı sepetini yaktı. Bıçakla kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı polis güçlükle sakinleştirmek gözaltına aldı. Olay, Afyonkarahisar Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte motosikletinin arkasına bağladığı sepetler ekmek satarak geçimini sağlayan Arif V., motosikleti arızalanınca yardım istemek için sabah saatlerinde Afyonkarahisar Belediyesine gitti. İddiaya göre, burada yetkililer ile görüşen Arif V., yardım talebine karşılık bulamayınca belediye binasının arka tarafına park ettiği motosikletinin yanına giderek bağırıp çığırmaya başlayıp kalabalığın şaşkın bakışları altında motosikletinin ve sepetinin üstüne benzin dökerek ateşe verdi. Ardından yanındaki bıçağı çıkararak kendisine zarar vermeye başladı.
Polis şahsı güçlükle sakinleştirdi Olaya önce zabıta ve belediye güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı. Müdahaleyi gören şahıs daha fazla öfkelenerek etrafta küfürler savurmaya başladı.
Ardından bölgeye gelen polis ekipleri şahsı önce sakinleştirip elindeki bıçağı alarak kendisine zarar vermesinin önüne geçti daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Belediye yardım edileceğini öne sürdü Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Birimi yetkililerinden alınan bilgide ise belediye görevlilerinin motosikletle ilgili kayıt ve güvenlik sorgulaması yapıldığı esnada şahsın sinirlenerek dışarı çıktığı ve ardından bu eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Öte yandan, hastaneye kaldırılan şahsın tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. (GC-Y)
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