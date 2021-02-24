“Ben bu gece ölmezsem” şarkısını dinleyerek kendini vurdu

-Polisin inceleme yapması

-Çalan şarkı

-Nişanlıların fotoğrafları

-Genel ve detay görüntü



( ADANA )- Adana’da nişanlısıyla ayrılma aşamasında olduğu için psikolojisi bozulan bir kişi, birlikte çektirdikleri fotoğrafı hız göstergesine koyup “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını açarak kafasını ateş ederek ağır yaralandı. ADANA



- Adana’da nişanlısıyla ayrılma aşamasında olduğu için psikolojisi bozulan bir kişi, birlikte çektirdikleri fotoğrafı hız göstergesine koyup “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını açarak kafasını ateş ederek ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesinde meydana geldi. Caddeye park ettiği 35 KHJ 02 plakalı otomobilinin hız göstergesi paneline nişanlısıyla çektirdiği fotoğrafını koyup Ümit Besen’in “Ben bu gece ölmezsem” şarkısını açan Ahmet Ş. (40) bir süre sonra yanındaki tabancasının namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyan çevredekiler, Ahmet Ş.´yi araçta kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Ahmet Ş., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ş.'nin intihar girişiminde bulunduğu otomobilde incelemelerde bulunan polis ekipleri, aracın teybine takılan flaş bellek üzerinden Ümit Besen'in 'Ben bu gece ölmezsem' şarkısını bir süre daha çaldı. Polis daha sonra otomobilin teybini kapattı. (FKE-



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